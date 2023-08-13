Как отметил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес, аналогичные переговоры Тегеран ведет с Ташкентом

АШХАБАД, 13 августа. /ТАСС/. Иран договорился с Туркменией о снижении транзитных тарифов и продолжает работу по упрощению порядка грузоперевозок между странами. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес.

"В данный момент мы ведем переговоры с нашими туркменскими коллегами, и они дали хороший результат. Сейчас мы снизили транзитные тарифы для того, чтобы увеличить транзит через наши страны в третьи страны. <...> Мы ведем переговоры, чтобы решить вопросы разного законодательства наших стран, таможенных процедур", - сказал он. Вместе с тем посол не уточнил показатели снижения тарифов.

Он добавил, что аналогичные переговоры Иран ведет с Узбекистаном. Как сообщала пресс-служба Минтранса Узбекистана, представители этого ведомства и министерства дорог и городского развития Ирана 31 июля обсудили подписание соглашения об организации международного транспортного коридора между Узбекистаном, Туркменией и Ираном.

"Туркменистан и Узбекистан принадлежат к 44 странам, которые не имеют выхода в мировой океан. Поэтому для них важно найти маршруты, позволяющие транспортировать товары более дешевым морским путем. Ирану, в свою очередь, также приоритетно стать транспортным узлом и эффективно использовать свои транзитные возможности", - прокомментировал корреспонденту ТАСС ситуацию председатель Союза экономистов Туркмении Юрий Аронский.