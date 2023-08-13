В Москве с начала года построили 25 км дорог

По словам мэра столицы, за семь месяцев в городе также возвели 3,5 млн кв. м жилой недвижимости и 62 социальных объекта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В Москве с начала 2023 года построили 25 км дорог, 3,5 млн кв. м жилой недвижимости и 62 социальных объекта. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В День строителя подводим итоги работы столичного стройкомплекса за семь месяцев 2023-го. С начала года завершили строительство 62 объектов социальной инфраструктуры - школ и детских садов, медицинских учреждений и спорткомплексов; 25 км дорог, 10 искусственных сооружений и 3 пешеходных переходов; 7,6 млн кв. м недвижимости, из них 3,5 млн кв. м жилья - в том числе по программе реновации", - написал мэр.

Он добавил, что в городе продолжается реализация крупных транспортных проектов: расширяют сеть столичного метро и строят МЦД.