Авиастроители РФ и Белоруссии прорабатывают детали создания совместного самолета

Как отметил главный инженер предприятия "558-й авиационный ремонтный завод" Андрей Тучин, количество получаемых предприятием заказов от российских партнеров "растет в прогрессии"

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Вопрос создания и производства белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования, предприятия - исполнители проекта прорабатывают технические детали. Об этом заявил главный инженер расположенного в городе Барановичи Брестской области предприятия "558-й авиационный ремонтный завод" Андрей Тучин.

"В этом году начата проработка вопроса, сейчас он находится на стадии согласования межправительственного. Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества. Уже углубляемся даже в детали", - сказал Тучин в эфире телеканала СТВ.

Главный инженер отметил, что количество получаемых предприятием заказов от российских партнеров "растет в прогрессии". "Только за последний год мы получили заказов на тысячи наименований деталей. В настоящее время мы прорабатываем договоры по самолетам Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76 и так далее. То есть на очень большую номенклатуру пассажирских самолетов у нас в настоящее время имеются заказы", - сообщил он.

В начале июня в кулуарах проходившей в Екатеринбурге выставки "Иннопром" вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что российско-белорусский двухмоторный 19-местный самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года, завершить его сертификацию планируется в 2027 году. Он уточнил, что созданием воздушного судна займется "Уральский завод гражданской авиации" и белорусский "558-й авиационный ремонтный завод".

Ранее в рамках выставки в Екатеринбурге представители Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром) Белоруссии и Минпромторга РФ подписали межведомственную программу, предусматривающую совместную разработку и организацию на белорусской территории серийного производства двхмоторного многоцелевого самолета.