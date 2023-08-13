Эксперт правительства Германии призвала жителей готовиться к трудным временам

Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм также предупредила, что ситуация с поставками газа может снова ухудшиться

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм полагает, что жители Германии должны готовиться к трудным временам. Свою точку зрения она выразила в интервью медиагруппе Funke.

"В нынешней фазе стагнации немецкой экономики не так важно, находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты", - сказала Гримм. "Дело в том, что в период очень низкого или даже отрицательного роста людям приходится приспосабливаться к трудностям", - отметила она. По ее словам, в такой ситуации речь идет "о реальных потерях" для граждан.

Эксперт добавила, что все это представляет собой серьезный вызов на этапе трансформации, прежде всего в политической сфере. "Для меня важно, чтобы политики дали людям понять, что преобразование экономики в сторону углеродной нейтральности имеет цену - в том числе и для отдельных граждан", - заявила Гримм.

Кроме того, она предупредила, что ситуация с поставками газа может снова ухудшиться, несмотря на то что в настоящее время в ФРГ построены терминалы для приема сжиженного природного газа. "В Европе все еще есть страны, которые закупают российский газ, и если поставки прекратятся, нам придется поспешить на помощь", - подчеркнула экономист. "То, что было свойственно для прошлой зимы, будет свойственно и для этой. И можно надеяться, что все снова пройдет сравнительно легко", - подытожила эксперт.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.