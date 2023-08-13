Эксперт считает, что в Африке не откажутся от газопровода через Сахару

Он появится нескоро, добавил ведущий во Франции специалист по мировой экономике Жак Сапир

ПАРИЖ, 13 августа. /Корр. ТАСС Александр Васильев/. Проект Транссахарского газопровода, предусматривающего транспортировку нигерийского газа в Алжир, будет продолжен в среднесрочной перспективе, несмотря на его приостановку в связи с переворотом в Нигере, однако введение его в эксплуатацию к 2027 году, как это было ранее запланировано, ждать не стоит. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал ведущий во Франции специалист по мировой экономике, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Учитывая позицию, занятую нигерийским правительством, даже если оно не осуществит свои угрозы военного вмешательства, можно было бы предположить, что проект Транссахарского газопровода на сегодняшний день обречен. Успех такого проекта возможен только при согласии между властями заинтересованных стран: Нигерии, Нигера и Алжира. Но надо понимать, что власти африканских стран очень прагматичны. Если сейчас отношения между Нигерией и Нигером обострились, то в ближайшие месяцы ситуация может разрядиться. Проект газопровода пока приостановлен, однако это не значит, что он не возобновится в среднесрочной перспективе", - отметил он.

При этом Сапир указал, что проект газопровода не ограничивается Нигерией, Нигером и Алжиром, поскольку для его успешной реализации нужны принципиальные договоренности еще и с другими странами Магриба, через территории которых пролегают трубопроводы, ведущие в Европу из Алжира. "Хотя на бумаге проект представляется интересным, он требует стабилизации отношений не только между тремя странами - Нигерией, Нигером и Алжиром, заинтересованными в транссахарском маршруте, но и между государствами Магриба - Марокко и Тунисом. Так как это займет много времени, то первоначальная цель - ввести газопровод в эксплуатацию в 2027 году - не кажется реалистичной", - подчеркнул эксперт.

Планируемая мощность Транссахарского газопровода составляет 30 млрд куб. м в год. Cоединяющий Алжир с Испанией трубопровод Medgaz рассчитан на поставки не более 8 млрд куб. м в год. Пропускная способность другого газопровода, ведущего из Алжира в Испанию через территорию Марокко, "Магриб - Европа" составляет 8,5 млрд куб. м в год. Наиболее мощным в регионе является Транссредиземноморский газопровод, позволяющий экспортировать из Алжира в Италию через территорию Туниса 30,2 млрд куб. м газа в год.

Проект Транссахарского трубопровода также предполагает возможность сжижения газа на территории Алжира и дальнейшей его поставки в Европу с помощью танкеров. Такой вариант, по мнению Сапира, представляет для Европы наименьший интерес. "Это длительный и дорогостоящий процесс", - заключил он.

Долгоиграющий проект

Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью 4 тыс. км для транспортировки газа из Нигерии в Алжир через Нигер было подписано властями трех стран еще в 2009 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась, в том числе из-за деятельности повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. На момент заключения соглашения суммарный объем инвестиций в проект оценивался в $10 млрд.

В июле 2022 года на фоне энергокризиса в Европе Алжир, Абуджа и Ниамей подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода.