СМИ: Китай вытеснил западные компании из крупнейших инфраструктурных проектов Африки

По данным газеты South China Morning Post, в 2022 году китайские подрядчики получили около 31% контрактов по строительству таких объектов в Африке стоимостью $50 млн и более

ГОНКОНГ, 14 августа. /ТАСС/. Китайским подрядчикам потребовалось около десятилетия, чтобы вытеснить западные компании с рынка по строительству крупнейших инфраструктурных объектов Африки. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как отмечает газета, в 90-х в среднем 8 из 10 строительных проектов на африканском континенте выполняли западные компании. По данным Hinrich Foundation, их доля в строительстве инфраструктурных объектов в Африке постепенно снижалась, однако в 2013 году по-прежнему составляла примерно 37% рынка, в то время на Китай приходилось около 12%. Однако после появления в 2013 году китайской инициативы "Один пояс - один путь" компании из КНР стали стремительно отвоевывать "львиную долю рынка".

По данным издания, в 2022 году китайские подрядчики получили около 31% контрактов по строительству инфраструктурных объектов в Африке стоимостью $50 млн и более. При этом доля западных компаний сократилась до 12%.

Как отметил автор исследования и бывший официальный представитель Всемирной торговой организации Кейт Роквелл, в рамках инициативы "Один пояс - один путь" Китай запустил несколько крупных инфраструктурных проектов в Африке стоимостью несколько миллиардов долларов. В их числе строительство железнодорожных магистралей в Кении и Эфиопии, а также портов в Джибути и Нигерии. В то же время КНР, как подчеркнул Роквелл, стала крупнейшим торговым партнером континента - товарооборот Китая со странами Африки в 2021 году достиг $250 млрд, в то время как с США этот показатель составил $62 млрд.

Автор исследования отметил, что за последние два года общий объем инфраструктурных проектов Китая в африканских странах к югу от Сахары достиг $155 млрд. В то же время прямые инвестиции США в регион в 2021 году составили лишь $44,8 млрд. По его мнению, такая разница в объемах финансирования дала Пекину значительное влияние на правительства африканских стран, поэтому получение им новых контрактов на инфраструктурные проекты становится вполне объяснимым.

Снижение темпов

Роквелл подчеркнул, что в последние годы объемы выдаваемых Китаем странам Африки кредитов значительно снизились: в 2016 году этот показатель составил $28,4 млрд, а в 2020 году - лишь $1,9 млрд. Кредитование в рамках инициативы "Один пояс - один путь" по итогам 2022 года также упало на 55% в годовом выражении и составило $7,5 млрд.

"Это отчасти вызвано теми трудностями, с которыми сталкиваются некоторые африканские страны при выполнении своих долговых обязательств", - объяснил он.

В то же время позиции КНР в Африке по-прежнему остаются сильными, и Пекин, как пишет газета, продолжает инвестировать в ряд ключевых отраслей. Китайские компании добывают литий в Зимбабве и Намибии, в то время как Демократическая Республика Конго и Замбия являются их ключевыми источниками кобальта. В то же время Китай контролирует около 58% рынка переработки лития, который является одним из ключевых элементов для производства аккумуляторных батарей.

Ответ Запада

Как указывает автор исследования, Запад не собирается мириться с текущими тенденциями и уже предпринимает ответные шаги. Например, страны G7 выдвинули инициативу собрать и инвестировать $600 млрд в инфраструктурные проекты развивающихся стран. По мнению Роквелла, одним из ключевых получателей этих средств станет Африка.

В то же время Европейский союз одобрил стратегию Global Gateway, которая должна стать ответом на китайские инвестиции в рамках "Одного пояса - одного пути". Европейская инициатива предполагает привлечение 300 млрд евро в развивающиеся страны с 2021 по 2027 год.