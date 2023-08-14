"Известия": концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

По данным газеты, ремонтировать и обслуживать автомобили будут с помощью "накопленного опыта и знаний"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в РФ от своего программного обеспечения (ПО). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора Mercedes-Benz в России "МБ рус".

"Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя, - заявили изданию в компании. - В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта". Там добавили, что ремонтировать и обслуживать автомобили будут с помощью "накопленного опыта и знаний".

Как подчеркнули представители компании, из-за ухода Mercedes-Benz AG с российского рынка "МБ рус" не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) сообщили газете, что официальные дилеры имеют проблемы с ПО для большинства иностранных марок автомобилей. "В сообществе отметили, что сейчас устраняют неполадки. "Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России", - заверили в РОАД.