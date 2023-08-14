Количество лесных пасек в России за год увеличилось на 8%

Эта тенденция говорит о растущем интересе к возрождению традиций пчеловодства, отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин

ТАСС, 14 августа. Возрождение бортничества, сбора меда диких пчел, наблюдается в России - число лесных пасек увеличилось за год на 8% до 5 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"На сегодняшний день в российских лесах насчитывается свыше 5 тыс. пасек, годом ранее их было не более 4,7 тыс. Такая динамика демонстрирует возрастающий интерес к возрождению исконно русских традиций пчеловодства", - отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин, слова которого приводятся в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, пчеловодство с ульями и пасеками является преемником бортничества. Бортевое пчеловодство заключается в добыче меда из естественных или искусственно созданных дупел, которые выдалбливают в толстых деревьях на высоте 3-15 м. Несмотря на то, что бортничество - исторический промысел, оно продолжается в лесах. Лесное пчеловодство в сравнении с обычным разведением пчел позволяет получить особо ароматный и ценный товарный мед, который ценится на рынке выше обычного.

Всего по стране пасеки занимают почти 108 тыс. га леса в 70 регионах. В этой отрасли работают почти 4,5 тыс. малых и средних предпринимателей. Больше всего лесных пасек в Башкирии, там на площади свыше 1 тыс. га насчитывается почти 1,2 тыс. пасек. В лесах Татарстана их 490, в Приморье - 344.

"Пасека в лесу - экономически оправданный бизнес. Участок можно арендовать через аукцион. В таком случае ставка арендной платы будет зависеть от количества пчелиных семей, которые планируется разместить на участке. Одна семья стоит в диапазоне от пяти до 156 рублей. Как правило, арендная плата за участок под пчеловодство не превышает 10 тыс. рублей в год. При этом есть участки, которые предоставлены всего за 156 рублей, а есть угодья, плата за которые установлена в размере 144 тыс. рублей. Участок также можно получить бесплатно. Для этого нужно оформить безвозмездное пользование пасекой для собственных нужд сроком до пяти лет в местном Минприроды", - рассказали в ведомстве.

Оптимальная площадь лесного участка для промышленной пасеки от семи до 20 га - такое пространство гарантирует отсутствие поблизости чужих ульев. Но есть и примеры, когда под пасеку арендуют лесные массивы - 2,5 тыс. га лесных пасек в Кировской области. Для личных нужд, чтобы разместить 10 ульев, можно ограничиться участком размером не более половины 1 га. Как правило, с 1 га леса за сезон можно получить от 40 до 100 литров меда.