"Известия": в России проверят рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных

Проверку организовали Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверят обоснованность повышения цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письма ведомств первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову.

"По поручению генерального прокурора РФ [Игоря Краснова] принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты, - приводит газета текст ответа Генпрокуратуры на запрос депутата. - По запросу организована проверка".

Как сообщает издание, парламентарий направил обращение в Генпрокуратуру и ФАС, ссылаясь на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости корма и ветпрепаратов для питомцев. Он также уточнил, что сейчас в России домашние животные есть у 75% семей, поэтому цена содержания питомцев очень значима.

"В целях проверки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен на корма для кошек и собак ФАС России направила запросы информации хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство указанной продукции. После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно", - говорится в ответе ФАС, текст которого есть в распоряжении "Известий".

Бурматов заявил, что повышение цен на продукцию для домашних животных - это продолжение санкционной политики в отношении РФ. "Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов", - цитирует депутата газета.

В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили изданию, что в прошлом году производство корма для домашних животных выросло на 5,3%. За первые шесть месяцев 2023 года оно сохранилось на уровне, схожем с показателем за аналогичный период 2022 года. В ведомстве добавили, что объемы выпуска кормов для домашних животных в РФ позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны.

"Повышение цен может отмечаться по импортной продукции, что связано с изменением курса валют", - отметили в пресс-службе.