"Известия": Минпромторг выступил против указания цен за килограмм и литр

В ведомстве считают, что нововведение может привести к подорожанию товаров

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минпромторг России раскритиковал законопроект о так называемой честной цене, который предполагает обозначение стоимости продуктов за килограмм или литр. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ.

Ранее "Известия" сообщали, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в нижнюю палату законопроект, которым предлагается ввести требование указывать для продуктов питания цену за единицу измерения товара - за килограмм или литр. Госдума, по информации издания, может рассмотреть его в первом чтении в октябре.

В Минпромторге отметили, что предлагаемое регулирование обязывает розницу производить расчеты стоимости килограмма или литра продукции, поэтому выкладка товаров и подготовка ценников могут подорожать. Кроме того, из-за автоматизации процесса возникнут новые издержки, что также отразится на стоимости товаров. Таким образом, нововведение повлияет на бизнес-процессы и спровоцирует рост цен на потребительском рынке. В ведомстве также напомнили, что цена за килограмм или за литр некоторой продукции (кофе, чай, жевательная резинка, чипсы и прочие) не нужна потребителю, однако законопроект не делает исключений для таких товаров. "На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект", - цитируют "Известия" заключение министерства.

В то же время Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки, который облегчит для покупателей сравнение цен на схожие товары разного объема или веса, сообщает газета.

По информации издания, Роспотребнадзор также обратился в ГПУ, отметив, что предлагаемая инициатива может усложнить восприятие людей и ее нельзя применять ко всей продукции. В ведомстве заявили, что законопроект необходимо доработать.

Автор инициативы Борис Чернышов в разговоре с "Известиями" назвал "банальной отговоркой" утверждение о сложности перерасчета. "Согласен, что никого не интересует цена килограмм жвачки, однако люди имеют право знать, сколько стоит литр молока, килограмм гречки или один подгузник в упаковке, чтобы принимать решение о выборе того или иного товара. Ко второму чтению законопроекта мы внесем поправку: перечень товаров с обязательным "честным ценником" будет утверждать правительство", - добавил парламентарий.