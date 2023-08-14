"Аэрофлот" запустит рейсы из Хабаровска в Бангкок

Полеты ожидаются в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" осенью начнет выполнять рейсы из международного аэропорта Хабаровск в столицу Таиланда. Об этом сообщили в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"Полеты в Бангкок ожидаются в осенне-зимнем расписании воздушной гавани в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

На маршруте перевозчик будет задействовать Airbus 330-300. Время в пути составит около 10 часов. Вылеты из Хабаровска запланированы по четвергам и субботам, прибытие в Хабаровск - по средам и субботам. Детали полетной программы еще согласовываются, уточняется в сообщении.

В июле "Аэрофлот" начал прямые перелеты из Хабаровска на Пхукет, на этом направлении перевозчик осуществляет вылеты впервые.