Монтаж терминала канатной дороги между Россией и Китаем планируют начать в сентябре

К строительству фундаментов линейной опоры предполагается приступить в августе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Монтаж металлоконструкции терминала для первой в мире трансграничной канатной дороги через Амур между Россией и Китаем, которую строят в Приамурье, начнется в сентябре, сообщили в понедельник на сайте правительства Амурской области.

"К концу августа приступят к строительству фундаментов линейной опоры, в сентябре начнется монтаж металлоконструкции терминала", - говорится в сообщении.

Сейчас завершаются работы нулевого цикла: подготовлена площадка, проведены подземные коммуникации и инженерные сети. "Уникальная, единственная в мире, трансграничная канатная дорога над рекой точно станет точкой притяжения туристов в Амурскую область не только из России и Китая, но и из других стран. Учитывая разворот экономики России на восток и личное внимание президента развитию Дальнего Востока, такие инфраструктурные проекты дают огромный потенциал для роста всех сопутствующих сфер", - процитировала пресс-служба главу региона Василия Орлова.

Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги - 457 человек в час и 6-7 тыс. человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Ожидается, что в первый год эксплуатации пассажиропоток составит 1 млн человек, позже увеличится до 2,5 млн человек в обе стороны.