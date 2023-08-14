В Севастополе планируют построить четыре морских причала

Работы по возведению объектов предполагают начать в 2024 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Четыре морских причала с современной инфраструктурой будут построены в Севастополе на южной и северной сторонах города, которые связаны между собой морским сообщением. Приступить к проектированию планируется в 2023 году, сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

"Причальная инфраструктура вся изношенная, она в аварийном состоянии. <...> В 2023 году мы приступаем к проектированию четырех причалов - это город Инкерман (входит в состав Севастополя), Радиогорка (микрорайон на северной стороне Севастополя), площадь Захарова и площадь Нахимова. Появится новый причал и соответствующая инфраструктура, к этому времени подтянем катера, обновив существующие и вдохнем жизнь в морское сообщение города", - сказал он.

Иено добавил, что проектирование объектов займет ориентировочно год, в 2024 году можно будет приступить к строительно-монтажным работам. По его словам, уже есть несколько технических заданий по каждому причалу, строения планируется создать в едином стиле. Срок начала строительства объектов исполняющий обязанности заместителя губернатора не уточнил.