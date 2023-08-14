Объем внешнего товарооборота Хайнаня за январь-июль вырос на 21,7%

По данным газеты Hainan Ribao, показатель составил $18,7 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 14 августа. /ТАСС/. Общий объем внешнего товарооборота южной китайской провинции Хайнань за январь-июль составил 133,05 млрд юаней ($18,7 млрд), что на 21,7% больше показателя аналогичного периода 2022 года. Такие данные таможни города Хайкоу публикует газета Hainan Ribao.

За первые семь месяцев года экспорт этой островной провинции вырос на 30,1% в годовом выражении и достиг 43,48 млрд юаней ($6,1 млрд). Что касается импорта, то за этот период он увеличился на 18% и составил 89,57 млрд юаней ($12,6 млрд). Только за один июль, согласно данным таможни, объем внешнего товарооборота составил 17,94 млрд юаней ($2,5 млрд).

Самые высокие показатели по объему внешнего товарооборота за первые семь месяцев этого года зафиксировали у городов Даньчжоу, Хайкоу и Санья. Согласно данным таможни, они составили 59,23 млрд юаней ($8,3 млрд), 47,56 млрд юаней ($6,6 млрд) и 15,75 млрд юаней ($2,2 млрд) - рост на 16,4%, 42,6% и 11,9% в годовом выражении соответственно.

Крупным торговым партнером Хайнаня за январь-июль стали страны АСЕАН. Товарооборот с ними составил 19,04 млрд юаней ($2,6 млрд) - рост на 0,9%. С государствами Всестороннего регионального экономического партнерства товарооборот провинции увеличился на 12,2% и достиг 43,58 млрд юаней ($6,1 млрд), а со сторонами инициативы "пояса и пути" он составил 45,07 млрд юаней ($6,3 млрд) - рост на 15,9%.