По информации РБК, мошенники связываются с клиентами по городским номерам и представляются сотрудниками органов социальной поддержки, предлагая обновить такие карты

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ВТБ выявил новую схему мошенничества с использованием социальных карт, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрия Ревякина.

Как пишет издание, мошенники связываются с клиентами по городским номерам и представляются сотрудниками органов социальной поддержки, предлагая обновить действующие социальные карты. В случае, когда клиент соглашается, мошенники пытаются получить мобильный номер для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. Вместо оповещения клиенту приходит СМС с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка.

После мошенники пытаются узнать у человека код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Когда они получают к ним доступ, то переводят все деньги клиента на свой счет, отмечает РБК.

"Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону", - пояснил Ревякин. Он также рекомендует внимательно читать тексты СМС, которые поступают после таких звонок, так как в них всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Ревякин напомнил, что в случае, если СМС приходит от банка, то следует перезвонить в банк самостоятельно и перепроверить информацию в контакт-центре или офисе.

Издание уточняет, что у россиян может быть несколько типов социальных карт. Они могут быть едиными для всех льготных категорий, либо предназначаться отдельно для студентов, пенсионеров и т.п. Кроме того, социальная карта может быть простой либо объединенной с банковской картой.