В Кузбассе на шахте "Осинниковская" открыли новую лаву с запасами угля 1,2 млн тонн

Отработать ее намерены до марта 2024 года

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Угольная компания "Распадская" открыла новую лаву на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области. Запасы угля составили 1,2 млн тонн угля марки Ж, сообщается в пресс-службе компании.

"Добычной участок шахты "Осинниковская" Распадской угольной компании приступил к работе в новой лаве 1-1-5-8 бис. Запасы угля составляют 1,2 млн тонн ценного коксующегося угля марки Ж", - говорится в сообщении.

Обнаруженная лава является самой длинной в истории шахты, ее протяженность составила 300 м. Новая лава расположена на глубине 600 м, отработать ее планируют до марта 2024 года.

Для безопасности работ очистной забой оснастили современными цифровыми датчиками контроля газа, установлены 22 камеры видеонаблюдения и видеоаналитики, что поможет предотвратить простои, связанные с порывами в цепи лавного конвейера. Также пробурили скважины направленного бурения для дополнительной дегазации угольного пласта.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.