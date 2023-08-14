В Минсельхозе прокомментировали информацию о росте цен на майонез

В министерстве отметили, что цены на основной ингредиент майонеза существенно ниже, чем в 2022 году

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Цены производителей на основной ингредиент для изготовления майонеза - подсолнечное масло - сейчас существенно ниже, чем годом ранее. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло - основной ингредиент для майонеза - сейчас существенно ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

В министерстве отметили, что объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. В ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, что дает широкие возможности выбора потребителям.