В ЛДПР разработали законопроект об ограничении ставок кредитов в МФО

Инициатива предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год, отметил председатель партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Партия ЛДПР направила в правительство законопроект, которым предлагается втрое снизить процентные ставки по микрокредитам. Об этом сообщил председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, сейчас микрофинансовые организации (МФО) могут брать с заемщика 0,8% в день или 292% годовых. "То есть если берешь 10 тыс. до зарплаты, необходимо вернуть в три раза больше, о чем многие в силу финансовой неграмотности даже не догадываются. Законопроект ЛДПР предлагает втрое снизить ставки по микрокредитам и на 30% сократить санкции, если кредит взят на год", - написал глава ЛДПР.

Граждане влезают в крупные долги МФО по неопытности, считает Слуцкий. "Микрофинансовая кабала - задумка для быстрого обогащения нечистых на руку дельцов. Люди по неопытности попадаются на маркетинговые уловки манящей рекламы, а потом с них буквально вытрясают деньги годами, даже пытаются выселять из единственного жилья. Нужно жестко пресекать попытки нажиться на доверчивости наших граждан", - написал он.

По мнению Слуцкого, рынок микрокредитования должен строго регулироваться государством.