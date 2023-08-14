14 августа, 06:01,
обновлено 14 августа, 06:13

Орешкин заявил, что российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали

Она выросла во втором квартале на 4,9% к 2022 году, отметил помощник президента России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российская экономика успешно проходит процесс трансформации быстрее, чем кто-либо прогнозировал. При этом очевидно, что быстрая фаза восстановления уже завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год. Об этом в колонке для ТАСС заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику, - отмечает он. - Также очевидно, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год". 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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