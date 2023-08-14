Молния
14 августа, 06:02

Орешкин заявил, что бюджет РФ будет профицитным по итогам III квартала 2023 года

Бюджет РФ будет профицитным по итогам III квартала 2023 г. - Орешкин. 

© Информационное агентство ТАСС
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