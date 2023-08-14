Производители удобрений сообщили, что на 80% закрыли потребности аграриев в РФ на 2023 год

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, лидером по поставкам всех видов удобрений сельхозпроизводителям является "Фосагро" с долей 20,7%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские производители минеральных удобрений к середине августа обеспечили уже 80% прогнозного объема приобретения их продукции агропромышленным комплексом на 2023 год. Об этом говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

РАПУ со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает, что российский агропромышленный комплекс увеличил приобретение минеральных удобрений более чем на 6% по сравнению с прошлым годом, до 4,4 млн т, с учетом накопленных ресурсов. "Таким образом, российские производители минеральных удобрений уже к середине августа обеспечили 80% прогнозного объема приобретения АПК на весь 2023 год", - подчеркивается в сообщении.

Согласно данным РАПУ, лидером по поставкам всех видов удобрений российским сельхозпроизводителям является "Фосагро" с долей 20,7%. Из компаний, входящих в РАПУ, ведущие позиции также занимают "Еврохим" (15,3%) и "Акрон" (13,3%).

Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, обратил внимание, что для производителей удобрений приоритетом являются обеспечение бесперебойных поставок на внутренний рынок и полное удовлетворение потребностей российских аграриев. "Спрос на минеральные удобрения со стороны АПК РФ продолжает свой стремительный рост, - добавил он. - По опыту своей работы с отечественными сельхозтоваропроизводителями мы можем с уверенностью утверждать, что на 100% обеспечим минеральным питанием осенние полевые работы".

Кузнецов также отметил, что, согласно оценке РАПУ, в ближайшие 5-7 лет потребление минеральных удобрений в России превысит 11 млн т против 5,8 млн т в 2022 году. "Для обеспечения этой потребности компании - члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн рублей. Эти инвестиции станут надежным фундаментом для продолжения роста отечественного АПК, ставшего за последние годы настоящим локомотивом экономики страны", - заключил он.