В Москве протестируют робота-помощника и умную микроволновую печь

В департаменте предпринимательства и инновационного развития города отметили, что внедрение робота поможет оптимизировать расходы на работу сотрудников птицефабрик и повысить качество содержания кур

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Перспективные разработки в сфере питания протестируют на московских предприятиях, например робота-помощника и умную микроволновую печь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Летом в Москве прошел первый технологический конкурс "Еда будущего". Его финалисты получили возможность протестировать свои разработки - роботизированные комплексы, сервисы питания на базе искусственного интеллекта и умную кухонную технику - на действующих предприятиях столицы. Из 345 заявок эксперты отобрали 30 самых перспективных стартапов.

"В финал вышли 14 технологических компаний. Большинство из них уже заключают договоры о пилотировании своих разработок на площадках крупных компаний - стратегических партнеров состязания. Среди проектов - сервис персонализированного питания, роботы-помощники и умная микроволновая печь", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что робота "Агроbit" сами разработчики называют "воспитателем кур" - он способен 24 часа в сутки контролировать этапы кормления и отдыха птиц. "Агроbit" может работать на птицефабриках, где выращивают бройлеров и индейку. Его внедрение поможет оптимизировать расходы на работу сотрудников и повысить качество содержания кур. К пилотированию устройства сейчас готовятся на заводах крупного производителя мясной продукции.

Одна из крупнейших компаний на российском рынке минеральных удобрений в ближайшее время приступит к тестированию сельскохозяйственных беспилотников "Геосаэро". Эти аппараты умеют проводить аудит территорий любых размеров и в реальном времени сверяют информацию с базой Росреестра. Изобретение будет полезно в том числе при проведении оценки плодородности земель, качества выполнения агротехнических работ и всхожести семян, создании предписаний на внесение удобрений. Тестирование стартует в ближайшее время.

"Другой участник представил жюри умную микроволновую печь, распознающую блюдо по QR-коду и самостоятельно подбирающую программу приготовления. Рестораны быстрого питания может заинтересовать робот по производству бургеров, выполняющий на конвейере полный цикл приготовления за 15 минут", - добавили в пресс-службе.