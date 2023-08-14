Австралийский суд оштрафовал Dell на $6,5 млн за обман потребителей

Компания продала более 5,3 тыс. мониторов по необоснованно повышенной цене

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. Австралийский федеральный суд оштрафовал местное подразделение американского производителя компьютеров Dell на $6,5 млн за продажу мониторов по необоснованно завышенной цене. Об этом сообщила государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

Как отмечается в заявлении регулятора, Dell Australia выплатит 10 млн австралийских долларов (около $6,5 млн) "за публикацию ложных и вводящих в заблуждение объявлений о скидках на компьютерные мониторы на своем сайте". "Компания признала, что ввела клиентов в заблуждение относительно цен на ряд мониторов, продаваемых в комплекте с компьютером, ноутбуком или планшетом. Изначальная цена таких мониторов завышалась, чтобы скидка и потенциальная экономия казались более существенными", - указали в ACCC.

В комиссии подчеркнули, что реальной выгоды от покупки разрекламированных комплектов часто не было вообще, а во многих случаях "потребители платили больше, чем если бы они приобрели монитор как самостоятельный продукт". "Более 5,3 тыс. мониторов было продано по необоснованно повышенной цене", - отметил регулятор.

Также суд обязал Dell Australia направить уведомления каждому пострадавшему потребителю и предложить им возмещение расходов.