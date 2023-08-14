Орешкин заявил, что рост инвестиций в технологии даст эффект уже в ближайшие годы

Помощник президента России отметил увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главной особенностью 2023 года стал рост инвестиций в новые технологии и кадры, это даст системный эффект для экономики уже в ближайшие годы. Об этом в авторской колонке для ТАСС заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Главное изменение последнего года - увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями. В ближайшие годы это даст значительный положительный системный эффект для экономики", - отметил Орешкин.

Орешкин сообщил, что в этом году ему удалось посетить десятки предприятий в более чем 20 регионах. "Везде отмечаются позитивные тенденции", - отметил помощник президента.