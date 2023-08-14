Компания также намерена отгрузить на экспорт из дальневосточного порта Козьмино 42 млн тонн нефти

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Транснефть" планирует в 2023 году прокачать 463 млн тонн нефти по своей системе, отгрузить на экспорт из дальневосточного порта Козьмино 42 млн тонн нефти. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил глава компании Николай Токарев.

"Наш грузопоток остается стабильным последние пять-шесть лет. В этом году мы ожидаем прокачки на уровне около 463 млн тонн. Возможно, снизятся поставки на экспорт, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны. В целом мы никаких серьезных потрясений в связи с санкционными ограничениями не испытали, у нас система позволяет гибко реагировать на любые вызовы, перераспределять потоки и налаживать работу", - сказал он.

В частности, отгрузки нефти на экспорт из порта Козьмино в этом году планируется увеличить до 42 млн тонн с 40 млн тонн годом ранее. "И это не предел - там еще есть возможность реализовать ряд технических мероприятий и ускорить процедуру отгрузки нефти", - отметил Токарев.

Кроме того, "Транснефть" готовится восстановить поставки нефти на экспорт "с первой очереди ВСТО через железную дорогу, через которую раньше отгружалось около 15 млн тонн нефти", расконсервировав для этого железнодорожную станцию Грузовая в Приморском крае. "Нефтекомпаниям осталось только решить вопрос с тарифами РЖД, чтобы это направление заработало. Надеемся, в следующем году маршрут на Восток будет полноценно загружен", - добавил глава компании.

В ближайшем будущем "Транснефть" не планирует "грандиозные, подобные ВСТО", строительства магистральных трубопроводов, но в 2024 году расширит пропускную способность порта Приморск на Балтике, а в 2025 году - Новороссийска. Стоимость проекта по расширению мощностей порта в Новороссийске и трубопроводов до него составляет около 130 млрд рублей, подчеркнул президент "Транснефти".