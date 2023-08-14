ФАС нашла нарушения при закупках новосибирского вуза на 115 млн рублей

По данным ведомства, вуз включил в описание объекта закупки две не связанные между собою услуги

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы в Новосибирской области обнаружило нарушения при проведении торгов Новосибирским государственным техническим университетом на сумму 115 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

"Комиссия УФАС рассмотрела жалобу ООО "Чистая компания" на действия заказчика - ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный технический университет" при проведении торгов на оказание комплекса услуг по уборке и гардеробному обслуживанию помещений с начальной (максимальной) ценой контракта 115 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство установило, что заказчик ограничил число участников закупки, объединив в один лот услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой. Как отметили в УФАС, университет не предоставил доказательств и правовой позиции, обосновывающих необходимость включения в описание объекта закупки этих услуг. Кроме того, Новосибирское УФАС России считает необходимым включить в описание объекта закупки сведения о высоте, на которой необходимо проводить влажную уборку штор и ламбрекенов, поскольку информация является значимой для потенциального исполнителя при оказании услуг по контракту. "Антимонопольный орган по итогам рассмотрения жалобы признал ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный технический университет" нарушившим закон о контрактной системе", - добавили в пресс-службе.

НГТУ является одним из крупнейших вузов Сибири и одним из крупнейших технических университетов России. В нем учатся более 13 тыс. студентов, работают более 1,5 тыс. преподавателей. В составе университета более 10 факультетов, которые располагаются в восьми учебных корпусах.