"Газпром" подает газ для Европы в объеме 41,3 млн куб. м через "Суджу"

Темпы закачки газа в европейские подземные хранилища в первой половине августа оказались на 25% ниже прошлогодних

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в первой половине августа на 25% ниже прошлогодних, хранилища Европы заполнены более чем на 89%. При этом ранее Евросоюз планировал заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону. Цены на газ продолжают колебаться, и он торгуется около $400 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,3 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,3 млн куб. м на 13 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Накануне объем прокачки составил 41,2 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 12 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 9 млн куб. м. В то же время закачка составляла 418 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 89,09% (на 13,94 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 97,71 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня 2022 года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.

Температура в начале текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается выше климатической нормы, однако с середины она войдет в климатическую норму. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляла около 14%, в начале августа в среднем подросла до более 18%, по состоянию на 13 августа превышала 12%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы летом замедлились из-за заполненности хранилищ и низких цен. При этом возможные забастовки работников австралийских СПГ-заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в августе - в среднем около $364 за 1 тыс. куб. м.