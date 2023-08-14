Для бизнеса Подмосковья доступно онлайн почти 170 помещений в многоэтажках

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в дальнейшем этот перечень будет расширяться

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предпринимателям в Московской области с помощью нового проекта "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД" доступны почти 170 коммерческих помещений для подбора онлайн. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сегодня предприниматели активно открывают бизнес на первых этажах жилых домов, создавая комфортную и удобную среду для жизни района. Это могут быть детские центры, кафе, студии красоты, магазины и многое другое. Теперь подобрать помещение для размещения бизнеса можно онлайн на инвестиционной карте Московской области, где уже отображена информация о 167 объектах от двух крупных застройщиков", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что в дальнейшем этот перечень будет расширяться - планируется размещение информации о коммерческих помещениях еще нескольких ключевых застройщиков. Воспользоваться новым сервисом могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Подмосковья. Получить информацию обо всех предложениях застройщиков бизнес может на инвестиционной карте Московской области.