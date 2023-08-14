Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

По данным на 10:20 мск, индекс РТС поднимался на 0,28% - до 1 003,7 пункта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3 200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:02 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,44% - до 3 200,82 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост на 1,68% и достигал 3 208,66 пункта, индекс РТС поднимался на 0,28% - до 1 003,7 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, поднявшись до уровня 3 186,47 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1 000,37 пункта

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 1,32%, до 100,75 рубля, евро находился на отметке в 110,32 рубля (+1,42%). В то же время юань прибавлял 1,23%, до 13,863 рубля.