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обновлено 14 августа, 07:32
Колебания курса рубля

Индекс Мосбиржи превысил 3 200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным на 10:20 мск, индекс РТС поднимался на 0,28% - до 1 003,7 пункта

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3 200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:02 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,44% - до 3 200,82 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи ускорил рост на 1,68% и достигал 3 208,66 пункта, индекс РТС поднимался на 0,28% - до 1 003,7 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи прибавил 0,98%, поднявшись до уровня 3 186,47 пункта, индекс РТС снизился на 0,05%, до 1 000,37 пункта

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 1,32%, до 100,75 рубля, евро находился на отметке в 110,32 рубля (+1,42%). В то же время юань прибавлял 1,23%, до 13,863 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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