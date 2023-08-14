14 августа, 07:12,
обновлено 14 августа, 07:27

Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Глава государства отметил, что российские субъекты при этом должны учесть опыт реализации эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в некоторых субъектах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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"Правительству РФ <…> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора в этих субъектах РФ с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, города Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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