Путин поручил к 15 декабря дать право регионам России вводить курортный сбор

Глава государства отметил, что российские субъекты при этом должны учесть опыт реализации эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в некоторых субъектах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ <…> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора в этих субъектах РФ с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, города Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", - говорится в документе.