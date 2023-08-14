Губернатор Хабаровского края заявил о нехватке 1,3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК

По словам Михаила Дегтярева, в регионе также остро стоит вопрос с кадрами в сферах строительства и здравоохранения

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края испытывают нехватку кадров, необходимо 1,3 тыс. сотрудников. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

"Для ОПК проблема нехватки кадров особенно актуальна. Текущая потребность - примерно 1,3 тыс. сотрудников", - написал Дегтярев, уточнив, что в регионе реализуется программа повышения мобильности трудовых ресурсов, в которой активно участвуют предприятия сферы.

Как уточняется на сайте правительства Хабаровского края, в регионе для оборонной промышленности доступны сразу несколько федеральных мер господдержки. Среди основных - компенсация затрат на выплату зарплаты сотрудникам, привлеченных не только из других субъектов страны, но и решившихся на переезд внутри своего региона. Отмечается, что такие расходы заводы ОПК готовы нести самостоятельно. Более эффективно использовать выделяемые средства для возмещения затрат работодателя на переезд работника и аренду жилья. Губернатор поддержал это предложение комитета по труду и занятости населения. Соответствующее обращение на главу Минтруда России Антона Котякова направят в ближайшее время.

Помимо ОПК, остро вопрос с кадрами стоит для строительства, обрабатывающей промышленности, здравоохранения и образования, транспорта и лесной отрасли. "Проблема имеет стратегический характер. Дефицит будет только нарастать. И нам нужно догонять", - подчеркнул Дегтярев.

Он сообщил, что уровень регистрируемой безработицы достиг своего минимума - 0,5%. При этом в крае 25 тыс. вакансий. Регион готовит к запуску новую программу "Хабаровский край - место карьеры". Ее идея - привлекать молодежь до 35 лет с трудоизбыточных территорий.

В крае работают предприятия, выпускающие военную и гражданскую продукцию. Это Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Хабаровский радиотехнический завод, Дальневосточное производственное объединение "Восход".