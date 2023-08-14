14 августа, 07:20,
обновлено 14 августа, 07:39

Путин поручил выделить дополнительно не менее 5 млрд рублей на развитие Дербента

Эти денежные средства республика Дагестан должна получить в 2024-2026 годах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию дагестанского Дербента. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии туризма в СКФО, опубликованном на сайте Кремля.

"Выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", - говорится в сообщении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестан
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