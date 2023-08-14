Мишустин заявил о переселении свыше 50 тыс. человек из аварийного жилья за I полугодие

Такое число на 22% превышает прошлогодние показатели, отметил премьер-министр России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек было переселено из аварийного жилья за первые шесть месяцев 2023 года, что существенно превышает аналогичный прошлогодний показатель, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании.

"Правительство реализует программу расселения жилого фонда, ставшего непригодным для жизни до 1 января 2017 года. Многие регионы ее выполняют опережающими темпами, 14 - уже завершили. И за первую половину этого года переселено свыше 50 тыс. граждан, что на 22% превышает прошлогодние показатели", - сказал глава кабмина.

Он продолжил, что кабмин перераспределит свыше 12,5 млрд рублей, которые высвободились в бюджете. "Таким образом еще 24 российских субъекта смогут также досрочно закончить мероприятия по расселению уже в текущем году и к концу следующего года все регионы перейдут к реализации новой программы, запущенной по поручению главы государства", - пояснил Мишустин. Он напомнил, что новая программа касается домов, признанными аварийными с 1 января 2017 года.

"Важно все мероприятия выполнять качественно и, конечно, строго соблюдая сроки, максимально эффективно расходуя средства", - заключил председатель правительства.

Он также обратил внимание, что накануне работники строительной отрасли отмечали профессиональный праздник. "Хочу еще раз поздравить всех профессионалов, занятых в этой важной для страны отрасли, которая в последние годы показывает отличные результаты, вносит значительный вклад в развитие экономики всей страны", - подчеркнул Мишустин.