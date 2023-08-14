14 августа, 07:33,
обновлено 14 августа, 07:50

Путин поручил до 2029 года привести в нормативное состояние санатории на Кавминводах

Глава государства попросил правительство рассмотреть вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил до 31 декабря 2028 года привести в нормативное состояние находящиеся в федеральной собственности санатории на Кавминводах. Об этом говорится на сайте Кремля.

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"Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе 28 июня 2023 года. Правительству Российской Федерации: обеспечить до 31 декабря 2028 года приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 1 октября 2023 года, далее - один раз в полгода. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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