"Магнит" и "Камаз" запустили грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11

На первом этапе в автопилотируемом режиме будет выполняться по два рейса в сутки - из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении, отметили в ретейлере

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" в партнерстве с "Камазом" запустил грузоперевозки беспилотным транспортом по трассе М-11 "Нева" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, говорится в сообщении ретейлера.

"На первом этапе в автопилотируемом режиме будет выполняться по два рейса в сутки - из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении. <…> Ключевым партнером "Магнита" в рамках проекта беспилотных перевозок выступает "Камаз", - сообщает компания. Перецепка осуществляется в утвержденных пунктах при заезде на трассу и выезде с нее, по трассе тягач двигается в режиме автопилота, но под контролем водителя и оператора.

"Полуприцепы "Магнита" объемом до 22 тонн, задействованные этом в проекте, обеспечивают необходимый температурный режим и позволяют перевозить широкий ассортимент продовольственных товаров без каких-либо ограничений, а также непродовольственные товары", - отмечается в релизе. В целом логистическая инфраструктура ретейлера включает 45 распределительных центров и более 5,4 тыс. автомобилей.

"Магнит" напоминает, что ранее присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров на трассе М-11 "Нева" в рамках единой программы экспериментального правового режима. В этой программе "Магнит" выступает в качестве заказчика перевозок, предоставляя грузы в своих полуприцепах, а также делится с участниками проекта собственной экспертизой.

"Запуская перевозки беспилотными грузовиками, мы на практике оценим устойчивость бизнес-моделей такого режима доставки товаров, его перспективы с точки зрения экономики, включая сроки и стоимость доставки, а также соответствие целевым показателям по безопасности и экологичности", - отметил директор по цепочкам поставок и логистике "Магнита" Федор Павловский, слова которого приводятся в релизе.

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2023 года сеть насчитывала 27 909 магазинов, расположенных в 4 114 населенных пунктах Российской Федерации и в Узбекистане.