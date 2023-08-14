Путин поручил подготовить мероприятия по развитию Каспийского туристического кластера

Глава государства призвал обратить особое внимание на необходимость создания в первоочередном порядке объектов инфраструктуры, а также на обеспечение строительства всероссийского детского центра "Дагестан"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АО "Кавказ.РФ" и органами исполнительной власти Дагестана предусмотреть в рамках функционирования особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории республики реализацию мероприятий по развитию Каспийского туристического кластера. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания о развитии туризма в СКФО.

"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Кавказ.РФ" и органами исполнительной власти Республики Дагестан предусмотреть в рамках функционирования особой экономической зоны на территории Республики Дагестан поэтапную реализацию мероприятий по развитию Каспийского туристического кластера, обратив особое внимание на необходимость создания в первоочередном порядке объектов инфраструктуры, а также на обеспечение строительства всероссийского детского центра "Дагестан", - говорится в поручении главы государства.