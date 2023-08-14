Роскачество обнаружило следы пестицида и несоответствие в названии в меде из Орла

В продукте также выявили нехарактерное соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Роскачество провело исследование меда с ярмарок в Башкирии, Алтайском крае, Татарстане, Краснодарском крае, Орловской области и Москве. В продукции из Орла выявили следы пестицида тиаклоприд. Об этом говорится в результатах исследования организации, представленных на пресс-конференции в ТАСС. Кроме того, в меде из Орла заявленное ботаническое наименование не соответствовало фактическому.

Нехарактерное соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе выявили в продукции из Краснодара и Орла. Пониженное диастазное, низкое инвертазное число и низкая активность сахаразы, а также несоответствующую органолептику обнаружили в меде из Башкирии. По итогам исследования качественным и безопасным признали мед из Барнаула, Москвы и Татарстана.

Как отметили в Роскачестве, все продавцы представили ветеринарные сопроводительные документы. Однако во всех местах отбора проб зафиксировали несоответствия документов установленным требованиям. Например, в некоторых случаях протоколы испытаний меда не имели отношения к продукции, которую отобрали для исследования.

Как выбрать мед

Роскачество также дало рекомендации по выбору меда. Что касается окраски, то у цветочного меда она светло-желтая, у липового - янтарная, у гречишного - коричневая. Жидкий мед должен медленно стекать с ложки непрерывной струйкой и ложиться горкой.

Для некоторых сортов (каштан или дягиль) характерен горьковатый вкус. Кислый неприятный привкус является признаком брожения, а карамельный вкус - признаком перегрева. Сопроводительные документы на мед должны совпадать с его названием.

Потребление меда в России

Согласно исследованию Роскачества, 82% российского населения употребляют мед, из них 16% делают это ежедневно (например, ежедневно употребляют мед 24% граждан старшего поколения). В свою очередь 18% респондентов потребляют мед несколько раз в неделю, 20% - несколько раз в месяц, 28% - несколько раз в год. При этом 17% населения не употребляет мед.

Почти половина (49%) россиян предпочитают цветочный мед, 38% - липовый, 27% - гречишный, 11% - майский, по 6% - горный, акациевый и донниковый.

Большинство потребителей (57%) в России покупают мед у знакомых или частных лиц. При этом 28% опрошенных приобретают его в супермаркетах, гипермаркетах или универсамах, 23% - на открытых рынках, 13% - в других местах (на пасеках, ярмарках, монастырских лавках).

Две трети россиян (68%) обычно просто едят мед, 45% используют его как добавку к приготовленной еде, 34% добавляют его в напитки. Одновременно 18% граждан используют мед для приготовления выпечки, а 5% - в уходе за кожей и волосами. Практически все опрошенные (94%) сказали, что покупают мед без добавок, в свою очередь 20% покупают мед в сотах.