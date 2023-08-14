Первый самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный

Воздушным судном управлял экипаж Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Строящийся аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Самолет Ту-134 государственной авиации госкорпорации "Роскосмос" в ходе тестового полета приземлился в аэропорту космодрома Восточный для проверки технической готовности его взлетно-посадочной полосы. Это была первая посадка самолета в аэропорту Восточного", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолетом управлял экипаж Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (входит в Роскосмос), во главе которого - командир объединенного авиационного отряда Вадим Юндерс.

В госкорпорации добавили, что экипаж отработал упражнение по подготовке к заходу и осуществлению посадки с ограниченным использованием средств захода на нее. "После непродолжительной стоянки и подготовки к повторном вылету самолет отправился в аэропорт города Благовещенска", - заключили в Роскосмосе.

В конце июля Роскосмос сообщил, что аэропортовый комплекс Восточного принял первый воздушный борт. Им оказался вертолет, на котором специальная рекогносцировочная комиссия совершил облет территорий для определения площадок приземления многоразовой первой ступени перспективной ракеты-носителя "Амур".

В настоящий момент на Восточном идет строительство объектов второй очереди, в том числе аэропортового комплекса. В апреле Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) сообщил о планах увеличения длины взлетно-посадочной полосы с 3 км до 4 км.

В ноябре 2022 года в Роскосмосе сообщили ТАСС, что строительные работы на стартовом комплексе для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный выполнены на 75%.