Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в I полугодии составила 55,57 млрд рубля

Она снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам I полугодия 2023 года снизилась в 1,5 раза, до 55,57 млрд рубля против 85,32 млрд рубля в январе - июне 2022 года. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка алмазодобывающей компании выросла до 188,2 млрд рублей против 187,88 млрд рубля годом ранее.

Чистая прибыль по российским стандартам бухучета по итогам января - июня 2023 года уменьшилась на 47% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составила 44,1 млрд рублей. Выручка за отчетный период снизилась почти на 6% - до 158,66 млрд рублей, валовая прибыль - почти на 26%, до 66,19 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 57,9 млрд рублей, что на 28% меньше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения сократилась почти в два раза, до 54,29 млрд рублей.

О планах компании

"Алроса" не намерена существенно снижать объемы операционной деятельности, считает свою текущую позицию по ликвидности достаточной для устойчивого функционирования, следует из отчета компании.

"У группы нет намерения или необходимости существенно снижать объемы операционной деятельности. Группа считает свою текущую позицию по ликвидности достаточной для устойчивого функционирования", - говорится в отчете.

В компании добавили, что санкционное давление на "Алросу" и возросшая волатильность на рынках являются теми факторами, которые в будущем могут повлиять на непрерывность деятельности.

"Руководство отслеживает влияние санкций со стороны недружественных государств на деятельность группы и предпринимает шаги по минимизации рисков", - сообщили в компании.

О дивидендах

Кроме того, компания сообщила, что акционеры на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. "30 июня 2023 года годовое общее собрание акционеров компании приняло решение не распределять дивиденды по итогам 2022 года", - говорится в отчете. Ранее наблюдательный совет алмазодобывающей компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.