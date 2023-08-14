Центр развития карьеры "Технограда" проведет бесплатный онлайн-курс по поиску работы

Занятия начнутся 21 августа, участие бесплатное, нужна предварительная регистрация

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Слушатели нового онлайн-курса от Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" узнают об инструментах поиска, правилах поведения на собеседовании и формировании профессиональной репутации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" приглашает на бесплатный онлайн-курс. Он предназначен для соискателей, столкнувшихся с длительным поиском работы. Занятия начнутся 21 августа, участие бесплатное, нужна предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

В онлайн-курсе - три занятия. Так, 21 августа в 17:00 слушатели рассмотрят приемы составления эффективного резюме, 23 августа в 17:00 изучат ключевые моменты при прохождении собеседования, на заключительном занятии - 28 августа в 17:00 - разберут кейсы по этике увольнения и каналы поиска новой работы.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности "Технограда". Специалисты центра помогают в поиске профессий, карьерном планировании и поиске призвания.