14 августа, 08:12

На юге Казахстана начнут выращивать бананы в промышленных масштабах

В Минсельхозе республики отметили, что выращиванием займется турецкая компания GenGroup Qazaqstan

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Тепличное хозяйство для выращивания бананов появится в Туркестанской области на юге Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы. <...> Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что выращиванием займется турецкая компания GenGroup Qazaqstan, которая построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га. Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн. 

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