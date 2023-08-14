14 августа, 08:32

Путин поручил разработать проектно-сметную документацию для детского центра "Дагестан"

Правительство должно предоставить соответствующий доклад до 1 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать проектно-сметную документацию для строительства всероссийского детского центра "Дагестан". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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"Обеспечить разработку за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан". Доклад - до 1 сентября 2023 года", - говорится в поручении.

28 июня в ходе совещания по развитию туризма под председательством Путина глава Дагестана Сергей Меликов попросил президента выделить из федерального бюджета средства на строительство в регионе всероссийского детского центра. По его словам, предварительно, центр будет рассчитан на 1 125 детей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестан
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