Путин поручил разработать проектно-сметную документацию для детского центра "Дагестан"

Правительство должно предоставить соответствующий доклад до 1 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать проектно-сметную документацию для строительства всероссийского детского центра "Дагестан". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечить разработку за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан". Доклад - до 1 сентября 2023 года", - говорится в поручении.

28 июня в ходе совещания по развитию туризма под председательством Путина глава Дагестана Сергей Меликов попросил президента выделить из федерального бюджета средства на строительство в регионе всероссийского детского центра. По его словам, предварительно, центр будет рассчитан на 1 125 детей.