КТК завершил плановые работы на выносном причале

Отгрузка нефти идет в штатном режиме, отметили в компании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил плановые работы на первом выносном причальном устройстве (ВПУ-1) на морском терминале под Новороссийском. Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении компании.

"14 августа 2023 года в акватории морского терминала КТК под Новороссийском завершены плановые работы на выносном причальном устройстве (ВПУ-1). Оборудование системы отгрузки нефти введено в эксплуатацию, работает в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Техническое обслуживание оборудования ВПУ-1 было начато 20 июля. В ходе работ были заменены два компенсатора и один морской шланг, пять шлангов были отремонтированы, отметили в КТК. 10 августа были выполнены гидравлические испытания трубной обвязки ВПУ-1 после замены компенсаторов, 11 августа успешно испытана вся система выносного причального устройства.

Ранее аналогичные работы были завершены 2 мая на ВПУ-2 и 26 июня на ВПУ-3.