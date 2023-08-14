Срок экспозиции квартир на вторичном рынке за год вырос в среднем на 10 дней

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, в июле 2022 года этот показатель составлял 52 дня, в июле 2023 года стал 62 дня

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сроки экспозиции жилья на вторичном рынке России по итогам июля 2023 года против июля 2022 года в среднем выросли на 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"В июле 2022 года срок экспозиции в среднем был 52 дня, в июле 2023 года стал 62 дня, то есть за год срок увеличился на 10 дней. (В июле 2023 года) быстрее всего продаются однокомнатные квартиры - за 52 дня, далее следуют квартиры с двумя комнатами - за 59 дней и тремя комнатами - за 73 дня", - говорится в сообщении со ссылкой на исследование "Домклик".

Так, в июле 2022 года, по данным "Домклик", однокомнатные квартиры в среднем продавались на вторичном рынке за 43-45 дней, двухкомнатные - за 51-53 дня, трехкомнатные - за 64-65 дней.

Наибольшие сроки экспозиции квартир на вторичном рынке недвижимости в РФ аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге и Москве. Так, однокомнатные квартиры в этих городах остаются на витрине 72 и 65 дней, двухкомнатные - 77 дней и 68 дней, трехкомнатные - 93 и 91, соответственно.

"Однушки" быстрее всего в России продаются в Ростовской (28 дней), Челябинской (35 дней) и Самарской (41 день) областях. Двухкомнатные квартиры - в Челябинской области (42 дня), Пермском крае (45 дней) и Ростовской области (46 дней). Трехкомнатные квартиры меньше всего остаются на витрине в Пермском крае (56 дней), Челябинской (57 дней) и Самарской (59 дней) областях.

В "Домклик" отметили, что ситуация на вторичном рынке жилья в РФ сейчас благоприятнее, чем во второй половине 2022 года, хотя экспозиция по сравнению с тем периодом увеличилась. Аналитики объяснили это "притоком новых лотов" и "стабилизацией покупательского интереса к готовому жилью".