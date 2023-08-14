Авиакомпания "Икар" может перевезти из Антальи пассажиров задержанных рейсов Red Wings

Рейсы задержали из-за технической неисправности двух самолетов, отметили в Росавиации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Икар" может перевезти пассажиров задержанных рейсов Red Wings из Антальи. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Вопрос перевозки туристов из/в Антальи в/из Екатеринбург авиакомпанией Red Wings, которые имеют значительные задержки с 12 августа, находится на контроле Росавиации, - отметили в ведомстве. - Росавиация <...> рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров авиакомпанией "Икар".

Как сообщалось ранее, серьезные задержки случились на рейсах авиакомпании из Антальи в Екатеринбург и обратно. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сегодня сообщила о начале проверки соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании Red Wings после задержки вылета из Антальи в Москву.

"Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпанией Red Wings принимаются меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствие с заявленным", - добавили в Росавиации.