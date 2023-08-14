В Госдуму внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов в России

Кабмин не поддержал эту инициативу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР совместно с сенатором Еленой Афанасьевой повторно внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий коллекторскую деятельность на территории РФ. Документ размещен в думской электронной базе. Кабмин законопроект не поддержал.

Инициативой предлагается признать утратившим силу закон о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности. Как указывают авторы, действующий закон запрещает коллекторам использовать шантаж и угрозы личного характера, однако "жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время".

По словам разработчиков законопроекта, его принятие "не только защитит права и законные интересы граждан РФ, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом".

Как отметил в беседе с ТАСС лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий, "ЛДПР будет системно добиваться запрета деятельности коллекторов, так как это нужно сделать в первую очередь ради блага граждан".

Инициатива уже вносилась в Думу зимой 2023 года, но не была рассмотрена из-за отсутствия заключения правительства РФ. Теперь кабмин дал отрицательный отзыв, подчеркнув, что проект "негативно повлияет на деятельность финансовых организаций и приведет к росту процентных ставок по кредитам и комиссий по иным банковским услугам (продуктам)". "Также положения законопроекта снижают возможности банков по управлению качеством кредитного портфеля и ликвидностью, что может негативно сказаться на значениях обязательных нормативов", - указали в правительстве РФ.