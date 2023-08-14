Украина сообщила об увеличении импорта электроэнергии

Поставки за сутки составили 4 375 МВт·ч, уточнили в Минэнерго страны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украина продолжает импортировать электроэнергию из-за рубежа, увеличив объем поставок за сутки. Об этом сообщило Минэнерго в своем Telegram-канале.

"Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 4 375 МВт·ч. Экспорт отсутствует", - говорится в сообщении.

11 августа импорт составлял 2 961 МВт·ч.

В ведомстве также сообщили, что по технологическим причинам 12 и 13 августа шесть раз отключались линии электропередачи и подстанции "Укрэнерго" в Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. "В Волынской области отключение привело к обесточиванию почти 2,5 тыс. потребителей города Луцка, а в воскресенье из-за отключения в Хмельницкой области были нарушения в движении поездов", - уточнили в Минэнерго.