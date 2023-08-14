Регулятор Германии назначил второго управляющего директора Rosneft Deutschland GmbH

Удо Гигерих приступит к своим обязанностям 16 августа

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) назначил эксперта по финансовым вопросам Удо Гигериха вторым управляющим директором компаний Rosneft Deutschland (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые власти Германии осенью 2022 года передали под внешнее управление регулятора.

Как говорится в сообщении ведомства, Гигерих приступит к своим обязанностям 16 августа. До сих пор единственным управляющим директором RDG и RNRM был назначенный в сентябре прошлого года Йоханнес Бремер. Гигерих ранее работал в различных компаниях в качестве финансового директора. В Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH он также будет впредь отвечать за финансовые вопросы.

В сентябре 2022 года правительство Германии передало обе компании под управление Федерального сетевого агентства. По данным Минэкономики страны, кабмин планировал таким образом обеспечить безопасность трех НПЗ - в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау - якобы "в свете угрозы безопасности энергоснабжения".

"Роснефть" в тот же день заявила, что данное решение означает полную их утрату и что она намерена защищать свои интересы. Компания назвала шаг германской стороны экспроприацией. 14 марта этого года Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге отклонил иск компании "Роснефть" к правительству Германии, подтвердив передачу ее НПЗ под внешнее управление.