ЦБ не увидел угроз финансовой стабильности в связи с динамикой курса рубля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, евро - 110 рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Угрозы финансовой стабильности в связи со снижением курса рубля по отношению к основным валютам нет, сообщили ТАСС в пресс-службе банка России.

В понедельник утром в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, евро - 110 рублей. Юань торговался в районе 13,8 рублей.

В ЦБ РФ подчеркнули, что на сегодняшний день "угрозы финансовой стабильности нет".

Влияние на курс рубля сегодня оказывает значительное сокращение стоимостного объема экспорта при условиях увеличения спроса на импорт, пояснили в Банке России. "Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", - отмечают в ЦБ.

В пресс-службе напомнили, что его действия по денежно-кредитной политике (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на целевом уровне в 4% в 2024 году. "Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сообщили в ЦБ.