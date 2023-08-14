Россия может увеличить экспорт меда в 2023 году на 1,5 тыс. тонн

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, сейчас Москва поставляет за границу около 4 тыс. тонн меда в год

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия пока занимает лишь 39-е место в мире по экспорту меда, поставляя за границу около 4 тыс. тонн в год, но в 2023 году экспорт меда из РФ может увеличиться до 5,5 тыс. тонн. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"Сегодня в России около 100 тыс. пчеловодов занимаются пчеловодством. Причем большая часть из них представлены личными подсобными хозяйствами или малыми формами. Делаем мы около 60-65 тыс. тонн меда, экспортируем около 4 тыс. тонн. В этом году ожидается на полторы тысячи больше. Мы по экспорту меда [сейчас] занимаем 39-е место", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации результатов исследования качества меда на российских ярмарках.

По словам парламентария, вступивший в силу в 2020 году закон о пчеловодстве сыграл свою роль с точки зрения укрепления понятий "пчеловодство", "пчелиная семья", "пасека" и других, но он не дал определения самого главного продукта - меда. "Результатом являлось не очень хорошее развитие этого направления, потому что, по сведениям Роскачества, сегодня до 70% меда, который продается в торговых сетях, не соответствует тем качественным характеристикам, которым они должны соответствовать", - отметил Митин.

Он обратил внимание на то, что личные подсобные хозяйства большую часть своего меда "продают уже установленным покупателям, к этому качеству меда претензий нет". "Хуже, когда он попадает к перекупщикам и компаниям, которые производят дальнейшую переработку, расфасовку меда. Там, по-видимому, появляются различные добавки и прочие компоненты, которые входят в эти 70% меда, не соответствующего своим техническим характеристикам", - пояснил парламентарий.

Первый зампред комитета СФ сообщил, что сенаторы подготовили и внесли в Госдуму два законопроекта, которые должны изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Один из них дает определение меду - что это за продукт, как он может классифицироваться и проверяться. Вторая законодательная инициатива связана не только с медом, она дает возможность малым сельскохозяйственным предприятиям и личным подсобным хозяйствам выйти на сетевые продажи, определяет, "что такое фермерская продукция", создает некий агроагрегатор и при необходимости даже государственную поддержку "инфраструктуры сбыта сельхозпродукции, произведенной малыми предприятиями". "Этот законопроект даст возможность малым предприятиям, которые превалируют как раз в производстве меда, выйти на рынок сетевых продаж, тем самым уйти от посредников, от перекупщиков, и это тоже даст возможность обеспечить качество меда", - подчеркнул Митин.

Он выразил надежду, что эти два законопроекта будут рассмотрены и приняты в осеннюю сессию.